Сергей Стаховский: «Проверку критериев, которые МОК прописал под нейтральный статус, фактически возложили на плечи Украины»

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский в интервью РБК-Украина поделился мнением о допуске спортсменов из стран-агрессоров на Олимпиаду, которая пройдёт в этом году в Париже.

«Конечно, нейтральная история немного удручает их, но в целом ничего не меняет. Допуск российских спортсменов к Олимпиаде — это возможность легализации войны, возможность легализации режима Путина.

Когда представительница Белоруссии победила на больших теннисных соревнованиях, самопровозглашенный президент Белоруссии сказал, что все же знают, откуда она. Такую же риторику вела и она (Арина Соболенко — BTU).

Нейтральный статус — это очень комфортная зона для олимпийского комитета, потому что проверку критериев, которые они прописали под этот статус, возложили на плечи Украины фактически.

Когда Украина предоставляет доказательную базу (о причастности российских спортсменов к режиму Путина — ред.), у них есть какая-то юридическая компания, рассматривающая и в большинстве своем отвечающая, что этого недостаточно. То есть, условно недостаточно получать государственные награды, стоять на сцене с символикой войны в поддержку военных.

Это просто решение-алиби олимпийского комитета. И это очень досадно, потому что структура, которая должна выступать за равенство, выступает за то, чтобы страна, уничтожившая более 400 спортивных объектов на территории Украины, убила более 500 спортсменов, спокойно ехала на Олимпиаду.

И мы будем наблюдать абсурдные ситуации, когда наши спортсмены будут выступать против россиян. Причем там кто-то из родственников этого спортсмена непосредственно воюет, отправляет ракеты или, не дай Бог, убил кого-то из родственников этого спортсмена из Украины.

Это не отвечает никаким хартиям олимпийского движения.

К счастью, нас слышат граждане других стран, а их поддержка позволяет трансформировать ее в политическую поддержку, все же демократия у них работает.

Очень классно, что именно Министерство иностранных дел начало такие правильные месседжи по отношению к спортсменам, они немного вышли из своих критериев и пошли в направлении спорта.

Спорт — это действительно большая площадка, на которой можно правильные тезисы расставить. Это добавляет возможности влиять на определенные решения за границей, но МОК — это структура, которая зарабатывает огромные деньги.

Нам нужно было нашу стратегию формировать гораздо раньше, как мы хотим россиян не допустить на Олимпиаду. Наша позиция состоит из сантиментов, мы хотели указать именно на неравенство и абсурдность этого, а надо было с холодной головой судить на экономический аспект.

Если бы мы смогли как-то на нашу сторону перевести Олимпийские комитеты других государств, объединиться с ними и предложить им бойкот Олимпиады, таким образом Олимпийский комитет не поставил бы на весы допустить россиян или получить бойкот от европейских государств, потому что экономически это должно было бы разрушить эффект на всю систему Олимпийского комитета».

btu.org.ua