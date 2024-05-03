Из заурядного полузащитника — в желанного тренера Ливерпуля. Путь Арне Слота в АПЛ

Тренер-везунчик с креативным мышлением

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

Слухи о будущем наставнике "Ливерпуля" утихли. Арне Слот, 45-летний нидерландский специалист подписал контракт с "красными" и даже успел объявить о своей первой трансферной цели. Уже через несколько месяцев мы сможем увидеть и оценить противостояние Слота с "Манчестер Сити", "Арсеналом", "Тоттенхэмом". А пока у нас есть возможность познакомиться с нидерландским тренером.

Содержание

Посредственный полузащитник

Тренер-везунчик

Футбол Слота

Путь будет сложный

Посредственный полузащитник

Большую часть своей игровой карьеры Арне Слот провел в командах второго и третьего дивизиона Нидерландов. Тем не менее, Арне-футболист может похвастаться трофеями — два чемпионских титула с "ПЕК Зволле" (Второй дивизион).

Три года Слот поиграл и в высшем дивизионе за "Спарту" (Роттердам). Отметился шестью голами. Но звезд с неба не хватал. Самыми слабыми качествами Арне на футбольном поле были скорость и выносливость. Партнерам приходилось постоянно страховать Слота, подчищать за ним.

"Честно признаюсь, Слота-игрока я бы ни при каких обстоятельствах не подписал бы в команду, которую тренирую", — улыбаясь, говорил Слот-тренер журналистам The Athletic.

А вот тренерские качества у Арне начали проявляться очень рано. Как утверждают экс-партнеры полузащитника, Слот всегда думал скорее как тренер, чем игрок.

"Во время тренировки Арне всегда помогал молодым футболистам. Можно сказать, участвовал в их развитии. Он постоянно обсуждал с тренером тактику, анализировал ошибки и искал пути их исправления", — рассказывал Брам ван Полен, экс-партнер Слота в "Зволле" журналистам NOS.

К тому времени, когда Арне Слот объявил об окончании своей игровой карьеры, в кармане у него уже лежала лицензия тренера. "Зволле" (клуб, в котором Слот завершил карьеру) понимал, что футболиста, который постоянно анализировал соперников и разрабатывал стратегии на все матчи своей команды, никак нельзя терять. Предложение возглавить молодежную команду Слот принял с радостью.

Тренер-везунчик

Поработав год с молодежью "Зволле", Слот получил предложение от "Камбюра" (Второй дивизион). В течении двух лет на должности ассистента Арне постоянно удивлял руководство "Камбюра" своим неординарным подходом к тренировкам игроков. В середине сезона 2016/2017 клуб уволил главного тренера и назначил Слота исполняющим обязанности. Во второй части сезона молодой тренер сотворил чудо — "Камбюр" взлетел с 14-го места на третье и добрался до полуфинала Кубка Нидерландов.

Следующий сезон (2017/2018) Слот начал ассистентом главного тренера уже в Высшем дивизионе Нидерландов, в "АЗ Алкмар". А через два года 41-летнему специалисту доверили должность главного.

Стартовал на посту главного тренера Слот феерически. В первых восьми матчах "АЗ" набрал 19 очков. Команда Арне обыграла "Фейеноорд" (3:0) и ПСВ (4:0). Весной 2020 года выиграла у "Аякса" (2:0) и взлетела на второе место. В марте сезон прервался на карантин. "АЗ" так и завершил сезон вице-чемпионом. Однако болельщики еще долго утверждали, что с таким превосходным футболом их команда имела все шансы на титул.

Сезон 2020/2021 "АЗ" проводил в таком же темпе. До декабря не проиграл ни одного матча. Вероятно, у команды были все шансы нестись за трофеем, если бы первый месяц зимы 2020 года все не испортил. Дик Адвокат (главный тренер "Фейеноорда") объявил о своем будущем уходе после финального свистка сезона. Клуб давно следил за молодым перспективным Слотом. "Фейеноорд" связался с Арне и обе стороны начали вести переговоры за спиной руководства "АЗ". И это при том, что у Слота в соглашении была опция: тренер не контактирует с другими клубами до лета 2021 года, даже если о продлении контракта не идет речь. Как только "АЗ" узнал о закулисном сотрудничестве — Слота уволили. Конечно, Слот не так представлял прощание с "АЗ".

Неприятная история никак не повлияла на психологическое состояние Слота. Тренеру удалось мгновенно преобразить "Фейеноорд". Команда под его руководством начала больше атаковать, что быстро отразилось на статистике забитых голов. "Фейеноорд" занял третье место в чемпионате, добрался до финала Лиги конференций, где проиграл итальянской "Роме".

"Арне Слот кардинально перестроил "Фейеноорд" за короткий срок. Он смог разбудить "спящего гиганта" (так часто называют команду Слота) ", — писали нидерландские СМИ.

Несмотря на то, что летом Слот лишился ключевых игроков (кого-то продали, у кого-то завершилась аренда), а следующий сезон начинал с полностью обновленной командой, ему удалось продолжить побеждать. Сезон 2022/2023 Слот завершил чемпионом Эредивизи.

Летом 2023 года Слот был интересен многим топ-клубам. Самые привлекательные предложения поступили от "Тоттенхэма" и "Челси". Однако нидерландец остался в "Фейеноорде". Нынешний сезон для его команды выглядит не таким крутым. Второе место в Эредивизи. И нет гарантии, что "Фейеноорд" сможет побороться за титул. От ПСВ (1-е место) команду Арне отделяют девять очков. Однако Кубок Нидерландов выиграть удалось.

Футбол Слота

Сравнивать Арне Слота с Юргеном Клоппом или Гвардиолой нет смысла. Даже при том, что Слот продолжает заочно учиться у тренеров-гигантов. Молодой тренер показывает свой собственный стиль. Постоянно анализируя матчи "Манчестер Сити", "Арсенала", "Барселоны" или "Атлетико", Слот трансформирует информацию в нечто совершенно другое. И его футбол приносит невероятный результат. Его команды становились самыми атакующими. Слот использует схемы 4-2-3-1 или 4-3-3. Крайние защитники располагаются высоко, расширяя пространство. Вингеры часто смещаются в центр и помогают защитникам разрушать атакующие действия соперников. Слот любит, чтобы его футболисты высоко прессинговали, смело шли в отбор, выигрывали единоборства, не боялись совершать подкаты. И все это происходило в атакующей трети. При необходимости игроки Слота перестраиваются в 6-3-1 и перекрывает все пути к своим воротам. Арне Слот умеет открывать в игроках новые качества, развивать их способности. Сегодняшний "Фейеноорд" — прекрасное доказательство. Не располагая таким большим бюджетом, как "Аякс" или ПСВ, команда Арне ни в чем им не уступает.

Одно из главных требований Слота — высокая игровая дисциплина. Каждый футболист точно знает, на каком месте должен находиться и что делать, будь он с мячом или без. На тренировках Слот уделяет большое внимание отработке качества паса. Любимое упражнение тренера — "квадрат" с пасом в одно касание. Но есть условие: мяч не должен возвращаться к тому, кто отдал пас. Благодаря этому, игроки не только имеют высокую статистику точных передач, а и учатся чувствовать друг друга на поле.

Путь будет сложный

"Ливерпуль" — это не "Фейеноорд". Здесь и ответственность выше, и давление. Арне Слот будет постоянно под пристальным вниманием болельщиков и СМИ. От Слота ожидают не только мгновенного результата, а и на дистанции. За любой промах на тренера будет лететь ураган критики. Сможет ли молодой нидерландец выдержать?

Есть предпосылки — сможет. Слот давно доказал, что не ведется на провокации и обладает силой духа. В 2021 году "Фейеноорд" и "Атлетико Мадрид" проводили товарищеский матч. Игра проходила весьма нервно. С огромным трудом "Фейеноорд" вырвал победу (1:2). Естественно, Диего Симеоне (главный тренер "Атлетико") остался недоволен результатом. И это мягко сказано. После финального свистка Симеоне набросился на арбитров, обвиняя их в плохом судействе. Когда Слот подошел для послематчевого рукопожатия, Симеоне просто оттолкнул нидерландца. В ответ Диего увидел лишь улыбку на лице своего оппонента.

"Я не думаю, что Диего хотел обидеть меня. Просто он такой человек — горячий, легко вспыхивает и не контролирует свои эмоции", — прокомментировал Арне Слот недоразумение с Диего Симеоне.

В Нидерландах Арне Слот зарекомендовал себя, как специалист, умеющий корректно общаться с прессой, не конфликтовать с болельщиками, находить оптимальные решения в сложных вопросах, но и не идти на поводу обстоятельств.

На первый взгляд, у Арне Слота есть шанс выдержать английский прессинг и составить конкуренцию топ-тренерам АПЛ.

Сезон 2024/2025 не заставит болельщиков АПЛ скучать.

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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