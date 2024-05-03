Легендарный Канело дипломатично отозвался о проблемах у Райана Гарсии

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Мексиканцский боксер Сауль «Канело» Альварес поделился мнением о том, что американец Райан Гарсия сдал положительный тест на допинг.

«Советую всем подождать. Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать и посмотреть, что случилось, а потом мы можем обсудить это», − заявил Канело, являющийся абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Как известно, в пробе у Райана Гарсии нашли остатки остарина. Боксер сдал две пробы до и после боя с Девином Хейни.

Ранее Райан Гарсия высказался о проваленной допинг-пробе.

sport.ua