В Майами представлен спорткар Ferrari 12Cilindri

Премьеру новейшего спорткара 12Cilindri в Ferrari решили приурочить к гоночному уик-энду в Майами, и накануне во Флориде прошла презентация этой модели, оснащённой могучим атмосферным 6,5-литровым двигателем V12. Такие моторы – дань давним традициям итальянской компании, поэтому, как и во времена Энцо Феррари, двигатель расположен впереди.

Силовые агрегаты линейки F140 устанавливаются и на некоторые другие модели Ferrari, например, на 812 Competizione, но его версия HD, разработанная для нового спорткара, ещё более эффективная, что достигается в том числе за счёт применения более дорогих и лёгких материалов.

Отдельно подчёркивается, что при создании F140HD использовался опыт, полученный за годы выступлений в Формуле 1. При максимальной мощности в 830 л.с. двигатель «раскручивается» до 9500 об/мин, что позволяет машине весом в 1560 кг разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 340 км/ч.

Крутящий момент на ведущие колёса (разумеется, задние) передаётся через 8-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением, аналогичную той, что устанавливается на модели SF90 Stradale.

В Ferrari умеют строить быстрые машины, в этом нет сомнений, но сложнее всего инженерам из Маранелло было добиться, чтобы 12Cilindri отвечала жёстким современным нормам на содержание вредных веществ в выхлопных газах, а также была не слишком шумной, но при этом звук её мотора оставался бы весьма выразительным.

Выглядит машина впечатляюще, это относится как к её весьма привлекательному и одновременно хищному внешнему облику, так и к интерьеру. Какой бы цвет корпуса ни выбрал клиент, область радиаторной решётки останется чёрной – это принципиальная позиция команды дизайнеров под руководством Флавио Манцони. Это тоже дань прошлому, ведь на классической модели 365 GTB/4 Daytona «клюв» тоже был чёрным.

Машина оснащена активными аэродинамическими элементами – внешние края заднего спойлера на скоростях выше 60 км/ч автоматически приподнимаются, увеличивая прижимную силу в районе задней оси.

Подвеска и тормоза на новую модель перекочевали с Ferrari 812 Superfast, однако программное обеспечение тормозной системы, управление которой организовано по принципу brake-by-wire, существенно переработано.

Цены на 12Cilindri начинаются от 395 тысяч евро – во столько обойдётся машина с кузовом купе. Версия «хард-топ», т.е. с крышей, автоматически убирающейся в багажник за 14 секунд, стоит ещё дороже – 435 тысяч евро.

Презентация машины, состоявшаяся в Майами-Бич, была посвящена 70-й годовщине прихода компании Ferrari на американский рынок. Надо полагать, что одними из первых владельцев 12Cilindri станут гонщики Скудерии, и скоро такая машина появится в гараже Шарля Леклера, а через какое-то время – и в коллекции Льюиса Хэмилтона. Впрочем, нельзя исключать, что у семикратного чемпиона мира она уже есть.

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