Шарль Леклер: Нет ничего хуже, чем ложные ожидания

На этой стадии сезона вполне можно говорить о том, что Ferrari удалось повысить конкурентоспособность, всё-таки Шарль Леклер выиграл Гран При Италии и всерьёз претендовал на победу в Баку.

На фоне продолжающихся сложностей Red Bull Racing даже начались разговоры о том, что при удачном стечении обстоятельств под конец сезона Ferrari может догнать лидеров, однако после Сингапура монегаск призывает смотреть на происходящее более реалистично.

Он лучше других понимает, что недавние успехи Скудерии отчасти объяснялись тем, что трасса в Монце и городское кольцо в столице Азербайджана особенно хорошо подходили машине SF-24.

«Даже если мы будем очень успешно выступать вплоть до конца сезона, претендовать на титул будет непросто, для этого нужно, чтобы удача была на нашей стороне, – цитирует Шарля RacingNews365. – Но сейчас я об этом не думаю, а просто стараюсь сосредоточиться на каждой гонке по отдельности, ведь нет ничего хуже, чем ложные ожидания.

Начиная с Монцы гонки проходили на очень специфических трассах, благодаря чему мы выглядели довольно неплохо, и я лишь надеюсь, что эта картина сохранится и после Сингапура. Однако ожидаю, что McLaren и Red Bull вернутся на свой нормальный уровень результатов. Впрочем, McLaren его и не покидала, их машина остаётся самой быстрой, но Red Bull вновь сможет прибавить, и всё это несколько усложнит нашу жизнь.

Поэтому в ходе подготовки к очередным этапам чемпионата ожидания должны быть адекватными, ведь в противном случае вы будете пытаться выжать из машины скорость, на которую она не способна. Но мы продолжаем работать, и процесс модернизации техники идёт нормально».

После победы в Монце и подиума в Баку Леклер финишировал пятым в Сингарпуре и занимает 3-е место в личном зачёте чемпионата, но Оскар Пиастри подобрался к нему почти вплотную – разница составляет всего 8 очков. А лидирует по-прежнему Макс Ферстаппен, у него 331 очко, у Ландо Норриса – 279, у Леклера – 245.

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