Кроуфорд заявил, что его ограбили после боя Джошуа – Дюбуа. Что украли?

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Американский боксер и бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявил о том, что был ограблен после визита в Лондон на бой с участием Энтони Джошуа и Даниеля Дюбуа.

Кроуфорд уверен, что он пострадал от авиаперевозчика — компанию British Airways.

«У нас проблемы. И речь не только лишь в том, что из-за вас я пропустил свой рейс. Но и в том, что ваши грузчики разворовали мой багаж, украли все мое де**мо, которое я приобрел в Louis Store в Международном терминале. Мне нужны ответы. И чем быстрее, тем лучше. У меня есть чеки на все мои покупки. А это десятки тысяч долларов за обувь, одежду, аксессуары. Все это вытащили прямо из моей сумки. У нас реальные проблемы.

Оставили меня с одной парой штанов и двумя рубашками. Забрали даже трусы и носки. Какого х***? Украли новые вещи, которые я купил детям. Вам придется все это исправить. Причем быстро исправить. Заплатил 30 тысяч баксов за то, чтобы меня ограбили. Уму непостижимо», – написал Кроуфорд в сети Х.

Напомним, ранее Теренс Кроуфорд освободил титул WBA.

sport.ua