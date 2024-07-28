Чисора взял и победил Джойса. Феноменальная драка в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс и Дерек Чисора

В ночь на 28 июля в Лондоне на O2 Arena 40-летний Дерек Чисора (35-13, 23 КО) удивил. При всем уважении к британцу, фаворитом в поединке против 38-летнего Джо Джойса (16-3, 15 КО) он не был. Но не только победил, но и смог пошатнуть фаворита, свалив его на землю.

Это было не очень технично, но очень ярко. Как раз то, чего ожидали все

Чисора не был фаворитом этой встречи, но победил. Возможно, немного помогли судьи.

При всем уважении к Дереку Чисоре и тому, что он умудряется в сорок лет боксировать на таком уровне, фаворитом в этом поединке он не был. Все же оппонент помоложе. Да, всего не два года, но младше. Да и посвежее. Как ни крути, а Дерек слишком давно в профи и слишком много ударов пропустил, чтобы считать, что он все еще новенький, как огурец.

Вместе с этим, в предыдущих поединках оба боксера не выглядели хорошо. И очень плохо не выглядели, но мы все понимали, что это уже не те же боксеры, что раньше.

Джо Джойс возвращался после двух поражений подряд. Причем они показались настолько жесткими, что вся сказка Джо словно кончилась в момент. Он из претендента номер один на Александра Усика и Тайсона Фьюри превратился в человека, лежащего посреди ринга после нескольких крепких попаданий левой.

Чжан Чжилей оказался слишком сильным. Он и габаритами превосходил Джойса, и быстротой, и реакцией. Ни единой характеристики в пользу Джо, что сложилось в два поражения подряд – двумя нокаутами. И возвращение в поединке против Кэша Али – посредственное шоу, в котором Джойс победил только потому, что больше оппонента, а тот недостаточно мощный.

Но и Чисора не удивлял. Встреча против Джеральда Вашингтона – то еще шоу. Дереку пришлось очень потрудиться. Разбитое лицо, много пропущенных ударов, много разменов и тяжелого дыхания. Все это привело к победе Чисоры, но хорошо он в этом поединке не выглядел.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Логично, что больший и младший боксер был фаворитом встречи против меньшего и старшего. Конечно, букмекеры подарили большой коэффициент – более четырех на победу Дерека. Но и в фавориты ставить его было бы глупо.

Да и в ринге не сказать, чтобы Дерек был намного лучше. В чем он был точно более удачным – он более эффектно атаковал. Попадал с дистанции, встречал силовыми. На фоне монотонного соперника это имело эффект. Да еще когда весь стадион так ярко реагирует на каждое попадание.

Если посмотреть на бой с другой стороны, мы видим Джо Джойса, который постоянно выбрасывал удары и давил соперника к канатам. Бил боковым точно в цель, несколько раз пошатнул соперника. В общей сложности Джо выбросил почти 900 ударов за бой. Он постоянно атаковал и создавал активность в ринге. Пусть так нокдауна достичь и не смог, но в целом смотрелся на фоне Чисоры хорошо.

Что делал Дерек – так это бил силовыми навстречу сопернику. Все же ту дыру под боковые и оверхенды Джойс так и не залатал. Залетало туда много и жестко.

Долгое время голова Джо держала так, как раньше. Принял, моргнул и пошел дальше. Но все же вечно это работать не может. Пусть Чисора и не нокаутер, но удар имеет тяжелый. А подбородок Джойса все же не такой, как раньше – после двух нокаутов от Чжана Чжилея.

В девятом раунде Чисора все-таки достал соперника. Отклонился к канатам, откуда атаковал очередным оверхендом, который застал Джойса в момент, когда тот ожидал меньше всего. Почему? Непонятно. Дерек атаковал в такие моменты в каждом раунде. Но именно этот удар шокировал Джойса.

Getty Images/Global Images Ukraine

Нельзя сказать, что Джо тотально поплыл. В моменте он точно не ожидал попадания и потому упал. Тяжелый кулак, удар навстречу. Все логично. Но, поднявшись, именно Джойс гонял соперника по рингу до конца раунда.

В общем, картина ясна. Джойс бил больше и вообще сделал много работы и мог побеждать. Но Чисора был острее, отправил оппонента в нокдаун. А еще вся арена была за него, а это был последний бой на O2 Arena в карьере. Никто оказался не против поражения Джойса в этом поединке. Хотя, если бы Джо победил – ошибкой судей это не было бы.

Что теперь?

Джо Джойс может боксировать дальше. Конечно, никаких чемпионских титулов и претендентов. Смысла в этом не было и до встречи с Чисорой. И до встречи с Кэшем Али. Джо разрушился, как топовый претендент, когда вторично упал от рук Чжилея.

Но в Великобритании он легко организует целую серию поединков против середняков. Заработает деньги, соберет фанатов. И это тоже хороший результат. Да и шоу будут точно интересными.

Дерек Чисора не собирается уходить на пенсию. С ринга прозвучало это слово после боя, но только в контексте боев на O2 Arena. Далее Дерек собирается биться в Манчестере – об этом также сказал он лично.

Кто будет соперником, пока неясно. Но никто не мешает закрыть трилогию против Диллиана Уайта. Или наконец-то встретиться с Деонтеем Уайлдером. А почему бы и нет? Никому нечего терять. Остается только давать качественное шоу.

sport.ua