Фьюри впервые появился на публике после поражения Усику. Как выглядит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри впервые появился на публике после своего решения уйти из бокса и последнего поражения от Александра Усика в реванше.

Тайсон посетил большое шоу бокса в Манчестере, где главным боем станет противостояние бывших соперников Фьюри – Дерека Чисоры и Отто Валлина. Британец поддержал своего кузена Вальтера Фьюри, который победил по очкам Джо Харди.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua