БЕРИНЧИК: «Бой с Ломаченко? Я неплохо помогаю военным и без него»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик ответил, реален ли его бой с обладателем пояса IBF в легком весе Василием Ломаченко.

«Провожу бой с Дэвисом, потому что не думаю, что два украинца соберут много зрителей, кроме украинцев. Таким образом мы не сможем заработать какие-то деньги. Я неплохо помогаю военным и без Ломаченко», – сказал Беринчик.

Ранее боксер Денис Беринчик высказался о своем следующем сопернике Кейшоне Дэвисе, с которым украинец проведет свою первую защиту титула WBО.

Бой между Дэвисом и Беринчиком состоится уже 14 февраля 2025 года.

sport.ua