ВИДЕО. Хижняк вернулся в Украину и оценил золото Олимпиады

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Украинский боксер Александр Хижняк вернулся в Украину после завоевания золотой медали на Олимпиаде-2024. Спортсмен поблагодарил ВСУ, а также всех, кто его поддерживал.

«Вы знаете цену этой медали. Хотел бы поздравить всех украинцев. Хочу посвятить медаль всем военным, всем пограничникам, которые нас защищают. Когда был на соревнованиях, то переживал, видел на телефоне тревогу в Полтавской области, в Украине».

«Волновался за свою семью, за военных, но благодаря этому мог выполнять свою работу», – сказал Хижняк.

sport.ua