Владимир КЛИЧКО: «Это мой лучший соперник. У нас конкуренция»

Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Кличко

Легендарный экс-чемпион мира Владимир Кличко высказался о своем старшем брате Виталии.

«Мой брат Виталий – это лучший друг, союзник и соперник. Он лучший конкурент. Между нами нет соревнования, это больше как конкуренция. Мы совершенствуем друг друга – через разговоры и те вызовы, с которыми сталкивались раньше.

Иметь такого союзника – это большая радость, ведь для того, чтобы чего-то достичь, нужны союзники», – сказал Владимир.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua