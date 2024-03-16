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Вечером 16 марта в Бирмингеме (Великобритания) состоится шоу бокса The Magnificent 7.

Главным поединком станет 10-раундовый бой двух британских супертяжеловесов. Джо Джойс (15–2, 14 КО) вернется на ринг поединком против Кэша Али (21–2, 12 КО).

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Бывший временный чемпион WBO Джо Джойс попытается закрыть два кряду поражения. В апреле 2023 года 38-летний британец проиграл китайцу Чжану Чжилею технокаутом в 6-м раунде, а в сентябре уступил в бою-реванше уже в 3-м раунде.

32-летний британец Кэш Али в предыдущем поединке неожиданно проиграл украинцу Богдану Миронцу по очкам по итогам 6 раундов (55–59).

Джойс возвращается. Нового соперника он обязательно сломает

Джо Джойс – Кэш Али. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция шоу начнется 16 марта в 21:00 по Киеву, главный поединок ожидается после полуночи.

В прямом эфире событие покажут телеканалы ESPN+, BT Sport, TNT Sports.

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

Файткард шоу бокса в Бирмингеме

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