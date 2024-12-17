«Если бы не это, я бы победил». Фьюри сообщил, почему судьи были за Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри считает, что победил Александра Усика в первом поединке, а на решение судей повлиял нокдаун в девятом раунде от украинца.

«Я не думаю, что проиграл первый бой. Да, Усик одержал победу решением судей, но самоуверенность у меня осталась. После боя я получил свои деньги и вернулся домой, как всегда. Для судей решающим фактором стал нокдаун в девятом раунде, если бы не это, то я бы победил», – сказал Фьюри.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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