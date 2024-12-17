Серия А. Лацио – Интер 0:6. Не будите спящую змею!

“Нерадзурри” разозлились из-за поражения в Лиге Чемпионов

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Серия А. 16-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" – "Интер" 0:6

Голы: Чалханоглу 41 (пен.), Димарко 45, Барелла 51, Думфриз 53, Аугусто 77, М. Тюрам 90

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, Хила (Жиго 28, Лаццари 46), Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен (Чауна 57), Педро (Деле-Баширу 57), Дзакканьи (Кастровилли 81), Нослин

"Интер": Зоммер, Биссек (Дармиан 46), Де Фрай, А. Бастони (Аугусто 63), Думфриз, Чалханоглу (Асллани 63), Барелла (Зелински 74), Мхитарян, Димарко (Бьюкенен 81), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Ровелла 40, Дзакканьи 80 – Чалханоглу 24, А. Бастони 31, Биссек 44, Дармиан 75

Главный арбитр: Даниэле Киффи

На "Стадио Олимпико" сегодня чтили память бывшего игрока "Лацио" и "Интера" Синиши Михайловича, скончавшегося ровно два года назад, приветствовали Симоне Индзаги, отдавшего "лациале" два десятка лет футбольной жизни, а теперь тренирующего "нерадзурри". А, кроме этого, как всегда в этой очной встрече на этом стадионе, ожидалась битва. Возможно, с драками, красными карточками.

"Лацио" подошел к матчу с шестью победами в семи последних матчах в лиге, десятью победами и ничьей в 12-ти последних во всех турнирах. В том числе тремя впечатляющими победами в трех последних матчах – над "Наполи" (дважды) и "Аяксом". Команда Марко Барони выглядит очень симпатично, собранно, играет ярко, интересно, и Индзаги даже назвал ее конкурентом в борьбе за Скудетто.

Впрочем, до чемпиона Италии ей еще далеко. Особенно – до злого. Во вторник "Интер" проиграл свой первый матч с сентября – "Байеру" в Лиге Чемпионов, был обвинен в пассивной боязливой игре, в излишней ротации (Димарко, Барелла, Мхитарян, Лаутаро Мартинес начинали там в запасе). Индзаги и президент клуба Джузеппе Маротта и не отрицали вины и требовали от игроков реванша. Получили.

Барони говорил, что не собирается отказываться от своих принципов, хочет атаковать. Потому и выпускает не третьего опорника, а атакера Педро. "Лацио" и вправду начал агрессивно. В первые полчаса он несомненно переигрывал "Интер". Даже не позволив ему ни одного удара по воротам. А Зоммер брал удары Исаксена и Тавареша с флангов. Нослин дважды из центра штрафной пробивал неточно.

Постепенно все же "Интер" высвобождался. И в концовке первого тайма сумел забить. Дважды. В сумбурном моменте при подаче углового он и фолил, и попал в офсайд, но перед этим Жиго сыграл рукой в верховой дуэли. ВАР, пенальти и гол. А вскоре с игры Чалханоглу отдал вперед, Думфриз прострелил с фланга, а Димарко слета замкнул. Гол и ассист латералей, как любит Индзаги.

"Лацио" и без того подошел к матчу ослабленный травмами и дисквалификациями. Главных форвардов Кастельяноса и Диа, главного центрального защитника Романьоли. А в первом тайме травмировались еще два центрдефа – Хила и Жиго. Второй тайм на этой позиции начал крайний защитник Марушич. И в такой диспозиции оборона "орлов" и вовсе развалилась. Хотя скорее развалился их дух.

Ну а "змеи" с радостью добили их. Барелла влупил под перекладину почти с 30-ти метров. Бастони навесил слева, а Думфриз замкнул головой. Аугусто получил от Димарко, технично избавился от оппонента и забил. Тюрам раскрутил несчастного Марушича и также забил. И в итоге вышло 6:0. После 5:0 в предыдущем гостевом матче лиги, 3:0 в позапрошлом.

На всех полях в лиге "Интер" теперь с восемью победами и двумя ничьими в последних десяти матчах. Он стал первым, кто победил "Лацио" на "Олимпико" в 18-ти последних матчах во всех турнирах. Он не отпустил "Аталанту" и "Наполи" и по потерянным очкам в лиге ныне делит первое место с бергамцами. "Лацио" же по набранным очкам на пятом месте. Оправится ли от такого удара?

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