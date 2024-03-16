Постекоглу — о 0:3 от Фулхэма: Разочаровала игра в целом

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Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу попытался объяснить причину поражения от "Фулхэма" (3:0) на выезде.

Мы не были великолепными, особенно во втором тайме. Первый тайм был достаточно равным, но мы пропустили досадный гол. Во втором тайме мы не смогли справиться с игрой. Интенсивность упала.

Но больше разочаровала игра в целом. Есть вещи, которыми мы гордились целый год — наша интенсивность и темп. Но во втором тайме этого не было.

Отсутствие Микки ван де Вена? Он не является причиной того, что мы не хорошо играли сегодня.