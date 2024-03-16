БИПА проиграла Прикарпатью-Говерле и потеряла шансы на выход в плей-офф Суперлиги FAVBET

Одесская команда останется на девятой позиции в турнирной таблице

Одесская БИПА проиграла Прикарпатью-Говерле в матче ивано-франковского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 69:82.

На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Говерлы — 39:38. В третьей четверти хозяева бабла сделали рывок 12:0. БИПА немного сократила отставание, но на большее гостей не хватило.

В составе Говерлы Илья Чугунов набрал 19 очков, а в активе Сергея Старцева 18 очков, 5 подборов и 7 передач. У БИПЫ самым результативным стал Александр Шашков (18 очков).

БИПА занимает девятое место в Суперлиге FAVBET и потеряла шансы на выход в плей-офф. Прикарпатье-Говерла расположилась на пятой позиции в турнирной таблице.

17 марта Прикарпатье-Говерла сыграет с БК Ровно, а БИПА встретится с Политехникой-Галичиной.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — БИПА — 82:69 (21:18, 18:20, 27:15, 16:16)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (19 + 5 подборов), Старцев (18 + 5 подборов + 7 передач), Лесык (17 + 5 подборов), Кадыгроб (6), Кабацюра (6), Горобченко (5 + 7 передач), Лонюк (5), Аврахов (4), Жулавский (2)

БИПА: Шашков (18 + 5 потерь), Ткаченко (16 +10 подборов), Льюис (11 + 7 подборов + 6 потерь), Соловей (11), Уитли (6 + 6 передач), Рудык (5), Баранов (2)

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