Янник Синнер: «Мы с Алькарасом хорошие друзья вне корта, а на корте мы просто стараемся выкладываться на все 100%»

Чемпион Australian Open Янник Синнер ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции посвященной его выходу в полуфинал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

— Янник, чувствуете ли вы, что с каждым матчем здесь становитесь лучше?

— Да, сегодня была совсем другая ситуация. В начале было ветрено, но я справился с этим очень хорошо. Мой сегодняшний соперник, игрок с невероятный потенциалом. Он очень хорошо подавал. Безусловно, я доволен своим выступлением. Сегодня было не так много ритма, поэтому, знаете, это немного другой тип матча, но я очень доволен своим выступлением и рад снова дойти здесь до полуфинала.

— Сейчас много говорят о вашей победной серии. В 2011 году Новак одержал 41 победу с начала года. Насколько вы обращали на это внимание тогда? Было ли это чем-то, что было на вашем радаре в то время, то, что он делал в начале сезона?

— Нет, мне тогда было 10 лет (смеется). Честно говоря, я не следил за теннисом, потому что я больше катался на лыжах, играл в футбол, поэтому я не следил за теннисом. Сейчас я знаю свою статистику, но нельзя сравнивать ее с лучшими, с Большой тройкой или Большой четверкой. Это совсем другой уровень, чем тот, который они показывали на протяжении многих лет. Я просто, знаете, делаю свою историю для себя. Но когда я был моложе, я не смотрел так много тенниса.

— Вы сыграете с Карлосом Алькарасом в полуфинале. Мы всегда с удовольствием смотрим ваши матчи. Интересно, есть ли у вас соперник, который вам особенно нравится, или есть игрок, с которым вам особенно нравится встречаться?

— С ним всегда интересно играть (улыбается). Мы хорошие друзья вне корта, а на корте мы просто стараемся выкладываться на все 100%. Я думаю, что у нас хорошие отношения на корте. Обычно наши матчи проходят очень интересно.

В прошлом году против него, особенно здесь, на этом корте, я много боролся. Он играл намного лучше меня, а через две недели после этого я играл против него в Майами, где выиграл, так что, знаете, посмотрим как будет в этот раз.

— В продолжение этой темы, чувствуете ли вы, что это соперничество, которое вы развили с Карлосом и которым очень интересуется теннисный мир, как-то повлияло на вашу собственную игру? Заставило ли оно вас как-то скорректировать свою игру или изменить ее?

— Конечно. Я думаю, что у каждого игрока, когда он борется за победу, есть момент, над которым нужно поработать. Это не только Карлос. Есть и другие игроки, благодаря которым я рос как игрок.

Когда ты достигаешь такого уровня, тебе приходится снова работать над разными вещами. Наверняка, он может изменить пару вещей, пытаясь обыграть меня. Я должен быть готов. Если он победит меня, тебе придется снова работать над мелкими деталями. Я думаю, что это очень хорошо и приятно видеть.

Я считаю, что это то, что делали ребята из «Большой тройки» или «Большой четверки». Мы стараемся делать то же самое, не так ли? Но кто будет следующим, знаете, лучшим игроком, мы еще не знаем, потому что, мы все такие молодые. Мы видим, что каждый турнир немного отличается от другого. Но да, безусловно, я думаю, что это тоже захватывающая часть.

— Когда вы начали осознавать и понимать некоторые большие цифры, статистику и подобные вещи в спорте? Сколько вам было лет? И насколько к этому добавились рассказы Даррена [Кэйхилла] или Симона [Ваньоцци] о спорте, которые они могли бы вам рассказать?

— Когда мне было около 16 лет, я начал смотреть теннис, потому что хотел стать профессиональным теннисистом, пытался учиться, смотря матчи. Так что я начал наблюдать за лучшими теннисистами мира, больше смотреть телевизор, матчи и все такое.

Но, знаете, Даррен, у него есть несколько действительно хороших историй, благодаря его опыту на протяжении многих лет. Я всегда люблю слушать его, когда он говорит, потому что это что-то особенное.

Также, Симоне, он рассказывает удивительные вещи. Они не сравнивают меня с другими игроками или что-то в таком духе, но они просто дают мне эти маленькие советы, которые, надеюсь, помогут мне на корте, а также за его пределами, пытаясь взглянуть на вещи по-другому. Да, я думаю, что это очень полезно.

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