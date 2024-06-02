Ролан Гаррос. Циципас и Алькарас второй год подряд встретятся в четвертьфинале

На Открытом чемпионате Франции стала известна первая четвертьфинальная пара

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Маттео Арнальди (Италия) 3:6, 7:6(4), 6:2, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) 6:3, 6:3, 6:1

Стефанос Циципас четвёртый раз сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и в целом проведёт седьмой четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Греческий теннисист попробует третий раз пробиться в полуфинал. Три года назад Стефанос сыграл в решающем матче.

Карлос Алькарас третий год подряд вышел в 1/4 финала турнира в Париже и в целом сыграет восьмой четвертьфинал на «мэйджорах». Напомним, что в прошлом сезоне испанец дошёл до полуфинала Ролан Гаррос и уступил будущему чемпиону.

Циципас и Алькарас ранее играли друг против друга пять раз, и во всех противостояниях сильнее был испанский теннисист. Их предыдущая встреча состоялась год назад также в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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