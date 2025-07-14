История футбольного клуба Челси с 1905 до 2025

Футбольный клуб «Челси» уже более ста лет остаётся одним из символов английского и мирового футбола. Основанный в 1905 году в Лондоне, «Челси» не сразу добился больших успехов. Путь от команды середняка до коллекционера международных титулов оказался долгим и непростым. Но благодаря верной стратегии, громким трансферам и сменам тренеров клуб стал одним из самых узнаваемых брендов в мире спорта. История «Челси» — это история взлётов и падений, которая интересна как давним болельщикам, так и новым поклонникам футбола. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ранние годы: становление и первые успехи

Футбольный клуб «Челси» был основан 10 марта 1905 года и сразу же вступил в Футбольную лигу. На протяжении первых десятилетий лондонский клуб играл в основном в Первом дивизионе, иногда вылетая во Второй. Первым значимым достижением стала победа в Кубке Англии в 1970 году, когда «Челси» обыграл в финале «Лидс Юнайтед». В 1971 году команда добавила к этому успеху Кубок обладателей кубков УЕФА, победив мадридский «Реал». Эти успехи стали важной вехой в развитии клуба, заложив фундамент будущих достижений.

2005 год

Эпоха подъёма: от Ранаири до Абрамовича

Настоящий подъём начался в конце 1990-х годов, когда в команду пришли такие тренеры, как Джанлука Виалли и Клаудио Раньери. Но ключевым моментом стало приобретение клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем в 2003 году. Именно с этого момента началась новая эра «Челси». Под руководством Жозе Моуринью клуб впервые выиграл Премьер-лигу в сезоне 2004/05 и повторил успех в 2005/06. Амбициозная политика трансферов, инвестиции в инфраструктуру и привлечение звёздных игроков вывели «Челси» на новый уровень как в Англии, так и в Европе.

Список ключевых трофеев клуба до 2025 года:

6 титулов английской Премьер-лиги

8 Кубков Англии

5 Кубков Футбольной лиги

2 Лиги чемпионов УЕФА (2012, 2021)

2 Лиги Европы УЕФА (2013, 2019)

1 Суперкубок УЕФА

Эра больших побед: Лига чемпионов и клубный чемпионат мира

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в драматичном финале «Баварию» на её стадионе. Этот успех стал знаковым для клуба, а такие футболисты, как Дидье Дрогба и Петр Чех, вошли в клубную легенду. В 2021 году «Челси» под руководством Томаса Тухеля вновь завоевал Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити». В 2022 году «Челси» впервые стал победителем клубного чемпионата мира, подтвердив статус одного из лучших клубов планеты. Это достижение стало логическим продолжением усилий нескольких поколений игроков и тренеров.

Новые владельцы и новые амбиции

После ухода Романа Абрамовича в 2022 году клуб пережил смену владельцев, перейдя под управление консорциума во главе с Тоддом Боэли. Это открыло новую страницу в истории «Челси»: клуб продолжил активно инвестировать в игроков, улучшать академию и стадион «Стэмфорд Бридж». Несмотря на определённые трудности и смену тренеров, «Челси» сохраняет высокие амбиции в Премьер-лиге и еврокубках. Стратегия развития строится вокруг привлечения молодых талантов и сохранения статуса одного из самых узнаваемых футбольных брендов в мире.

Показательный пример

История «Челси» — это пример того, как клуб может пройти путь от скромных стартовых позиций до мирового величия. Стабильный рост, верная политика трансферов и грамотное управление сделали своё дело. Сегодня «Челси» остаётся одним из ведущих клубов Европы, вдохновляя миллионы болельщиков по всему миру. Его успехи в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира подтверждают: сине-белые уже давно вышли за рамки обычного английского клуба и стали настоящим символом современного футбола.

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