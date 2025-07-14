Вулверхэмптон подпишет колумбийского нападающего, который блистал на КЧМ-2025

"Вулверхэмптон" подпишет колумбийского нападающего, который блистал этим летом на клубном чемпионате мира.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "волков" договорилось с "Флуминенсе" про трансфер 27-летнего Джона Ариаса на сумму около 20 миллионов евро. Футболист уже согласился на переход.

Отмечается, что вскоре универсальный форвард прибудет в Англию, чтобы стать новым игроком "Вулверхэмптона".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Джон Ариас забил 4 гола и отдал 13 ассистов в 34 матчах за "Флуминенсе" во всех турнирах. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 17 миллионов евро.

www.ua-football.com