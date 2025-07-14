Лондонский футбольный клуб «Челси» продолжает удивлять статистикой: за последние 12 лет команда не проиграла ни одного международного финала, если не учитывать матчи за Суперкубок УЕФА. С 2013 года «синие» уверенно забирали трофей в шести решающих поединках на международной арене, подтверждая свой статус одного из самых стабильных грандов европейского футбола. Про это сообщает редакция euro.com.ua

Последний триумф «Челси» пришёлся на 13 июля, когда лондонцы уверенно обыграли французский «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. Встреча завершилась убедительным счётом 3:0 в пользу команды из Англии, что ещё раз подтвердило силу и класс лондонцев на решающей стадии турниров.

В список этих шести побед входят:

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2012/13 против «Бенфики» — 2:1.

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19 против «Арсенала» — 4:1.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против «Манчестер Сити» — 1:0.

Финал клубного чемпионата мира 2021/22 против «Палмейраса» — 2:1.

Финал Лиги конференций УЕФА 2024/25 против «Реал Бетис» — 4:1.

Финал клубного чемпионата мира 2025 против «ПСЖ» — 3:0.

Таким образом, «Челси» с 2013 года превращает каждый свой международный финал в трофей, что выделяет клуб среди других европейских грандов. Стоит отметить, что в этих поединках лондонцы неизменно демонстрировали высокий уровень организации игры и психологическую устойчивость.

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