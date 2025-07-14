Маркевич объяснил поражение ПСЖ от «Челси»

Знаменитый украинский футбольный специалист Мирон Маркевич в комментарии для Sport.ua поделился мнением о поражении французского ПСЖ в финале клубного чемпионата мира. В решающем поединке парижане уступили английскому «Челси» с разгромным счётом 0:3. По словам Маркевича, главной ошибкой французской команды стало самоуверенное отношение к матчу и переоценка собственных сил. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua.

«Нельзя выходить на решающую игру настолько расслабленными. Сложилось впечатление, что ПСЖ действительно переоценил свои возможности. Кубки не выигрываются в полшага. Особенно если твой соперник жаждет победы и выходит максимально мотивированным», — отметил Мирон Маркевич.

Тренера спросили, почему даже в составе с такими звездами, как у ПСЖ, не удалось изменить ход встречи после неудачного начала. Его ответ был однозначным:

«Поверьте, в футболе нет мелочей. Всё нужно учитывать, особенно на таком уровне. Если команда выходит на поле без мотивации и быстро пропускает, переломить ситуацию потом очень сложно. Именно этим, на мой взгляд, и объясняется фиаско ПСЖ».

Также Мирон Маркевич добавил, что, будь у ПСЖ шанс сыграть матч-реванш, сценарий встречи мог бы быть совершенно другим. Однако ответственность за такой результат, по его мнению, прежде всего лежит на главном тренере команды.

«Почему произошёл такой сбой? Лучше спросить у Луиса Энрике. В конечном итоге именно он отвечает за результат», — подытожил украинский специалист.

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