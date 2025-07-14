Бавария рассматривает возможность подписания лидера Арсенала

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, "Бавария" следит за вингером "Арсенала" Леандро Троссаром как за потенциальной альтернативой Луису Диасу. В настоящее время мюнхенцы ведут переговоры с "Ливерпулем" по переходу колумбийца, однако сделка может сорваться из-за разногласий по стоимости трансфера.

Троссар является заметно более дешёвой альтернативой. Ориентировочная рыночная стоимость 30-летнего бельгийца — 22 миллиона евро. К тому же он входит в финальный год контракта с "Арсеналом" и имеет агента из Германии, что может упростить переговоры и позволить "Баварии" снизить сумму трансфера.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Троссар провёл 56 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 10 ассистов.

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