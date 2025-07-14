Скиннер усилил «Сан-Хосе Шаркс» перед новым сезоном НХЛ

Канадский нападающий Джефф Скиннер, ранее игравший в финале Кубка Стэнли, официально стал игроком клуба «Сан-Хосе Шаркс». Калифорнийская команда, которая завершила прошлый сезон на последнем месте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и шестой год подряд не попала в плей-офф, заключила с 33-летним форвардом однолетний контракт на сумму 3 миллиона долларов. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Думаю, нам нужно начать двигаться вперёд, — заявил генеральный менеджер “Шаркс” Майк Грір. — У нас ещё много работы, чтобы подняться в турнирной таблице, но последние три года мы занимались необходимыми перестройками. Сейчас крайне важно чаще побеждать. Все тяжело переносят поражения, это истощает».

Джефф Скіннер — опытный хоккеист, проведший в НХЛ 15 сезонов. За свою карьеру он успел поиграть за «Каролину Харрикейнз», «Баффало Сейбрз» и «Эдмонтон Ойлерз». В регулярных чемпионатах на его счету внушительные 1078 матчей, в которых он набрал 699 очков (373 шайбы и 326 результативных передач). Кроме того, Скіннер принимал участие в Матче всех звёзд НХЛ и защищал цвета сборной Канады на международной арене.

Прошлый сезон форвард завершил в составе «Эдмонтон Ойлерз», где дошёл до финала Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате Скиннер набрал 29 очков (16 голов и 13 передач), а в плей-офф отметился двумя результативными действиями (1 шайба и 1 передача) в пяти матчах.

Подписание Скиннера призвано усилить атакующую линию «Сан-Хосе», которая в последние сезоны испытывала серьёзные трудности с набором очков. Клуб надеется, что опыт и мастерство нападающего помогут прервать затянувшуюся серию неудач.

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