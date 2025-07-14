Шираз просто уничтожил Берлангу. Далее – Канело или Кроуфорд

Getty Images/Global Images Ukraine. Берланга – Шираз

В ночь на 13 июля в Квинсе, США, состоялся турнир Ring III, где главным событием стало противостояние между 28-летним пуэрториканским американцем Эдгаром Берлангой (23-2, 18 КО) и 26-летним британцем Хамзой Ширазом (22-0-1, 18 КО).

Вокруг противостояния было много шума, который в основном создавал Берланга. Но шум ему не помог – Эдгар проиграл досрочно и был избит без шансов.

Берланга обещал уничтожить соперника. Но у него ничего не получилось

Вокруг Эдгара много разговоров, которые в большинстве случаев создает он сам. В разговорном жанре американец действительно лидер. Он много болтает, раздает немало интервью, дает обещания соперникам. Но сбывается далеко не все.

В 2024 году Берланга стал соперником Сауля Альвареса. В том году Канело боксировал исключительно с подающей надежды молодежью – Берлангой и Хайме Мунгией. Мексиканец улыбался на пресс-конференциях с именитым оппонентом, пока с ним ссорился его промоутер Оскар Де Ла Хойя. Берланга – наоборот.

Эдгар постоянно угрожал Канело. Рассказывал о своей силе, мощи своих ударов. Вспоминал, сколько людей он нокаутировал и рассказывал, что бьет сильнее Геннадия Головкина. Альварес в ответ смеялся и обещал позаботиться о нем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамза Шираз

Альварес сдержал слово. На старте встречи он отправил Эдгара в нокдаун и дальше не давал сделать ровным счетом ничего. Технически разбирал того с дистанции – той, которая была выгодна именно ему. Делал все, что хотел. Только не нокаутировал.

Берланга после того вернулся досрочной победой против бывшего соперника – Сергея Дзинзырука, но не сказать, чтобы результат того поединка стал диковинкой. Оппонент до этого имел долгий перерыв и очевидно был не в форме.

Но встреча с Ширазом все равно удивляла. Все потому, что Хамза только что дебютировал в новой весовой категории, и сразу против бывшего претендента на титул.

С другой стороны, чему удивляться? Или Хамза не искусный боксер? Конечно да. Хочет ли Турки Аль аш-Шейх сделать для него большие поединки – включая встречу с Саулем Альваресом? Конечно. Почему бы ему не победить Берлангу?

Но все же опасность была. Удар у Эдгара действительно хорош. Сравнивать с Геннадием Головкиным его удар смешно, но ударить американец может крепко, и комбинирует неплохо. А Шираз только входит в новый вес, и это могло бы пойти как на пользу, так и наоборот.

Стало все же полезнее, чем нет. В предыдущих встречах Хамзу то там, то здесь бросало от ударов оппонентов. Тот самый чемпион средней категории

Карлос Адамес сделал немало попаданий, с которыми непросто было справиться. Но на этот раз все было хорошо. Шираз стал сильнее, но не потерял в скорости. Бил точно, жестко, но его не штормило после попадания оппонента.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шираз – Берланга

Буквально в нескольких раундах Хамза разобрал оппонента. Берланга говорил, что он – король стартовых раундов, но именно у них он получил много проблем.

В четвертой трехминутке Шираз начал насыпать комбинационно на средней дистанции, а Эдгар получать все это на голову. Берланга упал один раз. Затем второй. Оба раза встал, его не шатало, он не держался из последних сил. Но очевидно чувствовал себя не лучшим образом.

Все кончилось через минуты. Ребята отдохнули, вышли на пятый раунд, Шираз попал еще несколько раз, и Берланга снова упал. Надо было завершать, что рефери и сделал – нокаут.

Это доминирование, без сомнений. Шираз не просто пришел в новую категорию, а разрушил одного из самых громких бойцов данной категории.

Очень сильное выступление.

Что дальше?

Для Берланги все понятно – возвращаться и снова много обещать. Для него достаточно вариантов, потому что он привлекает внимание. Свои боксерские навыки Эдгар переоценивает, но вместе с его медийностью, противостояния продаются.

Берланга давно хотел встретиться с Калебом Плантом – говорил о нем даже перед сражением с Ширазом. И это тот бой, который будет актуален и дальше. Калеб, очевидно, не доберется до титульного поединка в ближайшее время. Все пояса заняты нокаутировавшим его бойцом. И на которого претендуют другие боксеры. А вот заработать в поединке против Берланги можно.

И это будет просто интересно. Поединок, в котором оба могут проиграть.

Ширазу готовят судьбу соперника Канело. Для этого в первую очередь Альваресу нужно победить Теренса Кроуфорда осенью. Если это произойдет – будет и встреча с Хамзой. Об этом позаботится Турки Аль аш-Шейх и саудовские деньги.

А если победит Кроуфорд? По логике, Шираз должен выходить на него, но таких разговоров пока не было. Однако было бы интересно, кто бы там ни был. Слишком хорошо зарекомендовал себя Хамза здесь, в новом, более тяжелом весе.

sport.ua