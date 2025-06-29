Рамирес усыпил еще одного оппонента. Дортикос так и не донес удар

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В ночь на 29 июня в Анахайме, США, в андеркарде поединка между Джейком Полом (12–1, 7 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54–6–1, 34 КО) состоялась чемпионская встреча за титулы WBA и WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) между 34-летним мексиканцем Хильберто Рамиресом (48–1, 30 КО) и 39-летним кубинцем Юниэлем Дортикосом (27–3, 25 КО).

Мягко говоря, не то шоу, которое хочется пересматривать повторно.

Рамирес выдал сверхблизкий бой против соперника, который уже давным-давно не в топе

Когда-то были времена, когда Дортикос владел чемпионским титулом. Тогда конкуренция была иная, и его окружали люди вроде Александра Усика или Майриса Бриедиса. Безусловно, хорошие боксеры, едва ли не лучшие крузервейтеры за все времена.

Юниэль тогда проигрывал нечасто – только топам. За все время он уступил лишь Мурату Гассиеву, остановившись в шаге от поединка за абсолютное чемпионство. А потом – Майрису Бриедису. Оба раза было конкурентно, даже несмотря на то, что Гассиев Дортикоса нокаутировал.

С 2022 по 2024 годы кубинец не боксировал. Все начали забывать о нем как о действующем бойце крузервейта, но рано – Юниэль вернулся. В том бою он победил соперника с рекордом 19–9 нокаутом в 1-м раунде. А сразу после этого начал претендовать на два титула в категории. Немного странно, да.

С другой стороны, это причина поговорить о крузервейте. Категория, которая никогда не была популярной и имела лишь успешные вспышки, частью одной из которых и был Дортикос, сейчас переживает не лучшие времена. Чемпионы – не звезды, а Джейк Пол реально планирует претендовать на пояс. И с такой оппозицией будет претендовать.

Даже тот факт, что Хильберто Рамирес, перейдя из полутяжелого веса, за три боя стал объединенным чемпионом, говорит о многом. Неудивительно, что Александр Гвоздик выбрал именно такой путь – будет боксировать в этом дивизионе, попытается стать чемпионом здесь. Конкуренция ниже, шансов больше. А значит, и времени для чемпионского поединка нужно меньше, что важно для возрастных боксеров.

Тот же Дортикос на этот раз едва не воспользовался шансом. Потому что начал поединок хорошо. Много где нарушал правила, атакуя ниже пояса. Однако в целом смог создать чемпиону проблемы.

Непонятно, почему Рамирес решил, что стоять напротив соперника-нокаутера – хорошая идея. Понятно, что это часть его стиля, но следует отдавать себе отчет, кто против тебя. Дортикос – не шутка. Он медленный, не взрывной, но умеет ударить своевременно даже сейчас.

К счастью для Рамиреса, соперник не смог поднять темп или отработать в одном режиме до конца боя. Уже к середине встречи Дортикосу явно не хватало сил для конкуренции, а угловые просили ждать момента для атаки соперника, а не строить его самостоятельно.

Здесь уже Рамирес и забрал бой. Выбрасывал больше, сильно в удары не вкладывался, но был более точным. Использовал свою молодость против старшего соперника ровно настолько, чтобы одержать победу. А кубинец еще и получил снятие балла за постоянные атаки ниже пояса.

Противостояние получилось пустым на события. Молодой новый чемпион, владеющий двумя из трех чемпионских поясов, не смог одолеть старшего чемпиона, который давно за пределами своих максимальных активностей.

Тем не менее, победа есть победа. Все трое судей отдали Рамиресу: дважды 115–112 и 117–111.

Что теперь?

Дортикосу нечего доказывать. Он был претендентом, чемпионом, проигрывал только лучшим из доступных бойцов. Если это выступления в первую очередь не из-за денег, можно спокойно завершать с боксом, все поймут.

У Рамиреса есть единственный бой, являющийся для него актуальным, – против Джея Опетаи. И это должен быть следующий бой.

Возможно, есть и другой план. Возможно, Опетаю хотят свести с Баду Джеком, чтобы победитель вышел на Рамиреса в бою за абсолютное чемпионство. Однако все хотят только боя Рамирес – Опетая. Даже сами бойцы.

Они являются проблемными боксерами друг для друга. Джей может нокаутировать мексиканца, если попадет. Может и темп поддерживать высокий, если это будет нужно. С другой стороны, Рамирес умеет создать условия, в которых не будет удобно сопернику. Это уже не впервые агрессивный, взрывной оппонент не может донести удар до мексиканца. Джо Смит, Крис Биллем-Смит, Юниэль Дортикос. И даже Арсен Гуламирян. Все это парни с ударом, но он им не помог победить.

Однако не будем забывать и о Джейке Поле, который стал силой в весовой категории. Банально из-за того, что так, как он, здесь почти никто не зарабатывает. Джейк сам создал эту денежную модель вокруг себя и точно интересен всем. Даже если они об этом не говорят.

Помимо прочего, Пол может попытаться получить бой против Баду Джека. И в случае победы сможет претендовать на победителя пары Рамирес – Опетая. Просто представьте это.

sport.ua