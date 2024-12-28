«Пусть сперва Паркера победит». Команда Усика – о поединке с Дюбуа

Менеджер украинского супертяжа Александра Усика Эгис Климас пока сомневается, что следующим противником боксера станет Даниэль Дюбуа, которому в конце зимы предстоит защита титула IBF.
Дюбуа проведет бой против Джозефа Паркера.
«Дюбуа хочет бой с Усиком? Прежде чем даже думать о поединке с Усиком, пусть сперва Паркера в феврале победит», – сказал Климас.
Ранее стало известно, что украинский чемпион раньше конца лета в ринг не вернется. О возможном сопернике информации пока нет.
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sport.ua