Безальтернативно. Каррагер предположил, кто получит Золотой мяч в 2025 году

В принципе, ожидаемо это услышать от экс-капитана Ливерпуля

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Бывший капитан "Ливерпуля", а сейчас футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, кого считает главным претендентом на "Золотой мяч" в 2025-м году.

– Кто, скорее всего, станет игроком года в Премьер-лиге и обладателем "Золотого мяча"?

– Мохамед Салах и Мохамед Салах. Вингер "Ливерпуля" уже на пути к победе в номинации "Игрок года" по версии Ассоциации профессиональных футболистов и Ассоциации футбольных журналистов, и если его команда выиграет Премьер-лигу, его единственными реальными соперниками в борьбе за эту награду будут его товарищи по команде или Коул Палмер из "Челси".

Количество голов и голевых передач Салаха неизменно впечатляют, и нет большего поклонника его таланта, чем я, независимо от того, что может сказать его фан-клуб в социальных сетях.

В прошлом Салах заявлял, что хочет стать вторым африканцем, выигравшим "Золотой мяч" после Джорджа Веа в 1995 году. Я думаю, что у него есть отличные шансы. Обычно жюри выбирает игрока турнира на чемпионате мира или Евро. Поскольку в этом году нет международного турнира, то, вероятно, эта награда будет распределена среди лучших игроков Лиги чемпионов. Возможно, "Ливерпулю" придется выиграть или по крайней мере дойти до финала, чтобы амбиции Салаха были реализованы. Но ни один нападающий в Европе пока не является настолько результативным, как он, а побеждают обычно именно форварды.

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