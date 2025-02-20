Такова суть футбола. Арне Слот прокомментировал ничью против Астон Виллы

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ничейный результат в матче против "Астон Виллы".

По словам нидерландского специалиста, он не доволен результатом матча, но доволен, что хозяева не реализовали свой последний шанс.

"Единственная причина, по которой мы могли быть довольны счетом 2-2, заключается в том, что они получили последний шанс в игре, возможно, третий шанс после того, как забили два гола. Так что это может быть единственной причиной, по которой мы могли бы сказать: "Хорошо, очко — это хорошо".

В остальном, я не доволен счетом 2-2. Я был совсем не доволен, проигрывая 2-1 в перерыве — это, по-моему, вообще не отражало первый тайм. Но такова суть футбола — если вы допускаете стандарт, все может измениться довольно быстро", – сказал Слот.