Расселл не готов примириться с Ферстаппеном

Нет сомнений в том, что конфликт Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена, начавшийся в прошлом году, продолжится в этом. Слишком разные позиции они занимают, слишком рьяно стоят на своём.

Джордж Расселл: «Впереди мой седьмой год в Формуле 1, я опытен, понимаю, где нахожусь, чувствую своё право голоса, платформу, на которой нахожусь, влияние, которое я могу оказать. И я не собираюсь мириться с тем, чтобы мной открыто и публично помыкали. Для меня это важно.

Я видел в жизни немало людей, которые толкали и пихали других, чтобы получить для себя то, что они хотят. В такой ситуации нужен кто-то, кто сможет противостоять таким людям.

В прошлом году я с сожалением наблюдал за действиями Макса, за тем, как жёстко он действовал, как бы издеваясь над другими, проявляя свою агрессию так, что никто не мог ему противостоять.

Единственным, кто смог ему ответить, был Льюис Хэмилтон в 2021-м – и мы увидели великолепный сезон. В прошлом году сезон тоже мог быть интересным, но борьбы не получилось, а комментарии Макса в Катаре вывели меня из себя. Тогда всё сложилось – от его выходок на трассе до действий не по правилам. Это неприемлемо, я понял, что нужно что-то делать».

Источник