Тедди АТЛАС: «Дюбуа изменился. С Усиком будет совсем другой бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

22 февраля в Саудовской Аравии чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа выйдет на ринг против новозеландского претендента Джозефа Паркера.

Легендарный тренер Тедди Атлас оценил карьеру британца и поделился мнением о возможном противостоянии Дюбуа с Александром Усиком:

«Причина, по которой я выбираю Даниеля победителем боя с Паркером, – это его ментальная сторона. Это 75% успеха, я всегда это говорю. Дюбуа изменился и теперь он другой человек. Он претерпел метаморфозу, как бабочка. Совершенно другой парень.

Если британец снова встретится с Усиком, это будет совсем другой бой. Теперь это гораздо более опасный поединок из-за перемен, которые претерпел Дюбуа, где он нашел себя и стал психологически более крепким парнем, который верит в себя. Когда вы смешиваете психологию с силой, способностями и размерами, это опасная комбинация», – считает Атлас.

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sport.ua