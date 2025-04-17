Боксеры, которые вылетели из ринга и получили травмы, проведут реванш

Getty Images/Global Images Ukraine. Уиттакер и Кэмерон

20 апреля на арене «Resorts World Arena» в Бирмингеме (Англия) состоится вечер бокса от промоутера Бена Шалома и его компании Boxxer.

Главным событием станет бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) – на ринге встретятся серебряный призер Олимпийских игр Бен Уиттакер (8–0–1, 5 КО, Англия) и его соотечественник Лиам Кэмерон (23–6–1, 10 КО).

Боксеры проведут реванш – первый раз пересекались в октябре прошлого года в Саудовской Аравии. Бой завершился в шестом раунде после того, как оба соперника вылетели из ринга. Уиттакер получил травмы и был сразу же доставлен в ближайшую больницу.

Судьи зафиксировали техническую ничью раздельным решением (58–57 Уиттакер, 58–57 Кэмерон и 58–58). Предстоящий поединок пройдет в формате 10 раундов.

sport.ua