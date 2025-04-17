Паулу Фонсека считает, что Лиону не нужно думать о победе в Лиге Европы

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека дал комментарий перед ответным матчем с "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Европы.

"Мы не должны думать о победе в турнире. Думаю, нам стоит сосредоточиться на победе в следующем матче. Мы играем на "Олд Траффорд" против замечательной команды, которая является одним из фаворитов Лиги Европы. Мы знаем, что нам будет трудно, но мы хотим победить. Нам нужно подготовиться к этой игре как можно лучше.

В нашей раздевалке замечательная атмосфера, ведь мы полны оптимизма, мужества и уверенности в собственных силах, поскольку верим в то, что делаем вместе", — добавил португальский специалист.