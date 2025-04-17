НХЛ. Монреаль вышел в плей-офф, известна худшая команда Лиги

По итогам предпоследнего игрового дня регулярного сезона НХЛ определился последний участник плей-офф, которым стал Монреаль. Канадиенс обыграли Каролину со счетом 4:2 и вышли в пост-регулярный чемпионат впервые с 2021 года.
Команда заняла второе wld-card место и в первом раунде сыграет с Вашингтоном.
Отметим победу Нэшвилла над Далласом 5:1. Хищники неожиданно завершили сезона на 30-м месте в общей таблице Лиги, несмотря на летние подписания Стивена Стэмкоса и других топ-игроков.
Худшей командой Лиги стал Сан-Хосе, который в последнем матче регулярки уступил Эдмонтону и будет иметь наибольшие шансы на второй кряду первый номер драфта.
Завтра семь матчей завершат регулярный сезон 2024/25, но они уже ничего решать не будут.
Регулярный сезон НХЛ
Монреаль – Каролина 4:2
Виннипег – Анахайм 2:1 в овертайме
Нью-Джерси – Детройт 2:5
Нэшвилл – Даллас 5:1
Ванкувер – Вегас 1:4
Сан-Хосе – Эдмонтон 0:3
Пары плей-офф первого раунда
Восток
Вашингтон – Монреаль
Торонто – Оттава
Тампа-Бэй – Флорида
Каролина – Нью-Джерси
Запад
Виннипег – Сент-Луис
Даллас – Колорадо
Вегас – Миннесота
Лос-Анджелес – Эдмонтон
Плей-офф стартует 19 апреля.