НХЛ. Монреаль вышел в плей-офф, известна худшая команда Лиги

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По итогам предпоследнего игрового дня регулярного сезона НХЛ определился последний участник плей-офф, которым стал Монреаль. Канадиенс обыграли Каролину со счетом 4:2 и вышли в пост-регулярный чемпионат впервые с 2021 года.

Команда заняла второе wld-card место и в первом раунде сыграет с Вашингтоном.

Отметим победу Нэшвилла над Далласом 5:1. Хищники неожиданно завершили сезона на 30-м месте в общей таблице Лиги, несмотря на летние подписания Стивена Стэмкоса и других топ-игроков.

Худшей командой Лиги стал Сан-Хосе, который в последнем матче регулярки уступил Эдмонтону и будет иметь наибольшие шансы на второй кряду первый номер драфта.

Завтра семь матчей завершат регулярный сезон 2024/25, но они уже ничего решать не будут.

Регулярный сезон НХЛ

Монреаль – Каролина 4:2

Виннипег – Анахайм 2:1 в овертайме

Нью-Джерси – Детройт 2:5

Нэшвилл – Даллас 5:1

Ванкувер – Вегас 1:4

Сан-Хосе – Эдмонтон 0:3

Пары плей-офф первого раунда

Восток

Вашингтон – Монреаль

Торонто – Оттава

Тампа-Бэй – Флорида

Каролина – Нью-Джерси

Запад

Виннипег – Сент-Луис

Даллас – Колорадо

Вегас – Миннесота

Лос-Анджелес – Эдмонтон

Плей-офф стартует 19 апреля.

sport.ua