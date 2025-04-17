Руан. Элина Свитолина против Ангелины Калининой во втором круге: анонс матча

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина сыграют матч второго круга на турнире WTA 250 во Франции. Украинки выйдут на Центральный корт четвертым запуском (начало матча не ранее 18:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 14/04/2025): 497/264

Призовые за карьеру: $25,082,844

Дата рождения: 07/02/1997 (28 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 14/04/2025): 373/226

Призовые за карьеру: $4,180,221

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H2H: 3-0

2024 | US Open | Хард | R2 | Свитолина 6:1, 6:2

2024 | Дубай (WTA 1000) | Хард | R1 | Свитолина 6:3, 7:6(7)

2013 | Донецк (ITF 75) | Хард | R2 | Свитолина 6:4, 6:1

История на турнире

Элина Свитолина – 0/0 | Свитолина впервые играет на турнире в Руане.

Ангелина Калинина – 3/1 | Калинина в прошлом году дошла до полуфинала соревнований.

Выступления на грунте (на 14/04/2025):

Элина Свитолина – 134/75 (2/0 в этом году)

Ангелина Калинина – 179/76 (0/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,29. На победу Ангелины Калининой предлагается коэффициент – 3,76 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Руане)

Элина Свитолина – 13/6

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Billie Jean King Cup – 2/0

Ангелина Калинина – 7/10

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 0/4 | Доха – R1, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1

WTA 500 – 5/4 | Брисбен – 1/2, Линц – R1, Мерида – R2, Чарльстон – R1

WTA 250 – 2/1 | Клуж-Напока – 1/4

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, П, В,

Ангелина Калинина – В, П, П, П, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 23/8 | Свитолина в предыдущем сезоне трижды играла против соотечественниц и одержала две победы – в матчах против Ангелины Калининой в Дубае и на US Open.

Ангелина Калинина – 15/9 | Калинина проиграла в трех из четырех последних сыгранных матчей против украинок. Эти матчи состоялись в прошлом году – в Риме она встречалась с Лесей Цуренко, которая снялась с матча после первых двух геймов.

• Элина Свитолина проведет 608-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 391 победа (64%).

• Ангелина Калинина проведет 180-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 87 побед (49%).

Победительница этого матча получит 5925 евро призовых и 54 рейтинговых очка. Проигравшая – 3624 евро призовых и 30 рейтинговых очков

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btu.org.ua