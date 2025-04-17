Шлем Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Аукционный дом Bonhams выставил на торги гоночный шлем Михаэля Шумахера 1991 года. Аукцион состоится в Майами 3 мая, ориентировочная стоимость шлема составит от $30 тысяч до $50 тысяч.

В описании лота сообщается, что этот шлем Шумахер использовал в ранние годы своей карьеры в картинге, возможно в DTM. Спонсорские наклейки были добавлены позже в качестве отсылки к первому шлему Шумахера в составе команды Benetton.

Шлем находится в очень хорошем состоянии. Вместе с ним покупатель получит оригинальный картинговый визор.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1 в августе 1991 года в составе Jordan, а до этого выступал в различных гоночных сериях, в том числе DTM. За Jordan Михаэль провёл этап в Бельгии, и уже на следующей гонке в Монце сел за руль Benetton.

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