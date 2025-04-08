Pirelli: Ресурс шин в Бахрейне зависит от температуры

Трасса в Бахрейне хорошо знакома командам и инженерам Pirelli, но главной переменной предстоящего уик-энда станет погода.

Как и в Сузуке, команды получат шины трёх самых жёстких составов – С1 в роли Hard, C2 в роли Medium и C3 в роли Soft, но особенности трассы и высокая температура воздуха и асфальта потребуют другого подхода, чем на прошлой неделе в Японии.

У команд много информации о поведении машин в Бахрейне, недавно здесь прошли зимние тесты, так что они смогут сразу приступить к настройкам и определению лучшей стратегии квалификации и гонки.

По сравнению с тестами инженеры Pirelli немного изменили обязательное для команд минимальное давление в шинах на обеих осях, увеличив его по сравнению с тестами на одну ступень – до 23 psi в передних колёсах, и на две ступени – до 21 psi в задних.

Трасса в Бахрейне используется много лет, но асфальт здесь по-прежнему абразивный, с большой нагрузкой на шины в зонах торможения и разгона. Покрытие обеспечивает хорошее сцепление, но песок из пустыни может негативно повлиять на ситуацию.

Ресурс шин в Бахрейне зависит от температуры. Износ и гранулирование здесь не служат ограничивающим фактором, а вот тепловая деградация ведущих шин сказывается очень серьёзно – умение контролировать этот фактор – залог успеха в Бахрейне.

Есть два типа тепловой деградации. Первая носит поверхностный эффект и может быть компенсирована изменением стиля пилотирования или погодных условий. Вторая, химическая деградация, когда из-за перегрева происходит нарушение химических связей, необратима.

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