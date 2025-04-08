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Футбол

Ямаль рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Ямаль рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

    • Молодой вингер "Барселоны" Ламин Ямаль уверен в том, что его команда способна завоевать три трофея до конца текущего сезона.

    "Я принадлежу к тем людям, которые всегда верят в команду. Со старта сезона я нацелен на максимум. Если в начале сезона у нас есть возможность сделать требл, такова цель. И сейчас ситуация не изменилась.

    Дело не в чрезмерной самоуверенности или чем-то подобном, а в вере в себя. Если ты говоришь, что победит другая команда, то я не знаю, зачем выходить на поле.

    Поэтому мы можем сделать требл. Мы – "Барселона". Мы уже достигали этого и, надеюсь, можем сделать это снова", – заявил Ямаль.

    Напомним, что завтра, 9 апреля, "Барселона" сыграет в четвертьфинале ЛЧ против "Боруссии Д".

    www.ua-football.com

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