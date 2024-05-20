Два клуба Саудовской Аравии заинтересовались форвардом РБ Лейпцига

Беньямин Шешко может сменить клуб

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Нападающий "РБ Лейпцига" Беньямин Шешко привлек внимание некоторых клубов Саудовской Аравии, которые готовы летом приобрести игрока.

Как сообщает Nogomania, команды "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли" заинтересовались футболистом немецкого клуба и готовы отдать за него любую сумму.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 40 миллионов евро. Шешко в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 матчах.

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