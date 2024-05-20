Страсбург. Киченок и Като уступили в третьем матче подряд

Украинско-японская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 500 во Франции

Страсбург, Франция • 19-25 мая • грунт • $922,573

Действующие чемпионки: Сюй Ифань/Ян Чжуосюань (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) — Эна Сибахара/Ван Синьюй (Япония/Китай) 4:6, 2:6

Киченок и Като провели четвёртый совместный матч в этом сезоне и потерпели третье поражение подряд. В апреле теннисистки одержали одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде, а на следующем турнире WTA 1000 в Риме они проиграли на старте.

Отметим, что Сибахара и Ван Синьюй впервые играют вместе.

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