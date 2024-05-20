Серхио Перес: McLaren и Ferrari сделали шаг вперёд

Серхио Перес финишировал восьмым в Имоле, что стало для него худшим результатом в сезоне. После гонки мексиканский пилот Red Bull Racing объяснил такую невысокую позицию особенностями итальянской трассы.

Серхио Перес: «Я думаю, что такой результат связан с особенностями трассы. В любом случае, я рад, что Макс принёс команде победу.

В этот уик-энд мы увидели, что McLaren и Ferrari сделали шаг вперёд, и мы в ответ должны продолжать работать. Сезон длинный, и в оставшихся гонках необходимо максимально использовать любые возможности.

Полагаю, восьмое место – лучший результат, на который я мог рассчитывать. Я изначально понимал, что будет очень сложно отыграть позиции, но надеялся, что автомобиль безопасности выедет на трассу в подходящий момент и позволит вернуться в борьбу.

Первый отрезок гонки получился очень сложным. Думаю, трафик сильно повлиял на мою гонку. Кроме того, я заблокировал колёса в шестнадцатом повороте, проехал прямо, потерял время и повредил машину. Гонка получилась очень и очень сложной».

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