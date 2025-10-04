Франко Колапинто: Мы могли добиться большего

В Сингапуре оба гонщика Alpine выбыли из борьбы в первой части квалификации…

Франко Колапинто (18-й): «Конечно, это не тот результат, о котором мы мечтали, но мы можем быть довольны тем, как вела себя машина, и как команда смогла улучшить её скорость от сессии к сессии. В квалификации машина вела себя гораздо лучше, чем на тренировках, позволяла атаковать. Нужно перенести это ощущение в завтрашнюю гонку.

Я действительно считаю, что мы могли добиться большего, что результаты не отражают наш прогресс по ходу уик-энда. Мы могли занять более высокие позиции на старте, если бы я лучше проехал свою попытку и смог избежать трафика.

Завтра нас ждёт долгая изматывающая гонка, в которой сложно обгонять. Нужно подумать, как максимально эффективно использовать стратегию и попробовать отыграться».

Пьер Гасли (20-й): «Сегодня нечего сказать, я не смог завершить последний круг из-за остановки на трассе в 11-м повороте. Команда подозревает неисправность системы смазки – они обязательно во всём разберутся. В тот момент было обидно, что я не смог завершить круг, но и без этого мы вряд ли бы прошли дальше.

Непростой день, но его нужно оставить позади и двигаться дальше. Как всегда, мы сделаем всё возможное. Посмотрим, будет ли шанс добиться большего в гонке».

Источник