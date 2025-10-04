Александр Зверев: “Сейчас стремятся замедлять корты, так как, конечно, хотят, чтобы Янник и Карлос хорошо выступали на каждом турнире”

Третья ракетка мира Александр Зверев﻿ раскритиковал слишком медленное покрытие кортов на “Мастерсе” в Шанхае в этом году



“Я ненавижу, когда все ﻿корты одинаковые по скорости. И я знаю, что директора турниров сейчас к этому стремятся, так как, конечно, хотят, чтобы Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас] хорошо выступали на каждом турнире.

У нас всегда были разные покрытия – невозможно играть в один и тот же теннис на траве, харде и грунте. А сейчас можно играть практически одинаково на любом покрытии”, – заявил немецкий теннисист в интервью на корте после победы над Валентином Ройером в матче второго круга.

Отметим, что Александр Зверев повторил слова Роджера Федерера, который во время Кубка Лейвера, также раскритиковал замедление кортов в туре, упомянув в этом контексте Янника Синнера и Карлоса Алькараса.



