Футбол

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0. Хватило первого тайма

    • Английская Премьер-лига, седьмой тур

    "Олд Траффорд" (Манчестер)

    Главный арбитр: Стюарт Эттвелл (Ворикшир)

    Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0

    Голы: Маунт 8, Шешко 31

    Манчестер Юнайтед: Ламменс – Йоро (Магуайр 85), Де Лигт, Шоу – Диалло, Каземиро (Угарте 85), Фернандеш, Далот (Доргу 64) – Мбемо (Мейну 77), Маунт (Кунья 65) – Шешко

    Сандерленд: Роэфс – Хьюм (Геертрейда 79), Мукиэле, Альдерете, Масуаку (Тальби 58) – Джака, Садики – Траоре (Майенда 58), Ле Фе, Адингра – Исидор (Бробби 59)

    Предупреждения: Каземиро 81 – Альдерете 29, Садики 35, Траоре 57, Джака 76

    www.ua-football.com

