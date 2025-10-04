АПЛ. Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0. Хватило первого тайма

Английская Премьер-лига, седьмой тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл (Ворикшир)
Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0
Голы: Маунт 8, Шешко 31
Манчестер Юнайтед: Ламменс – Йоро (Магуайр 85), Де Лигт, Шоу – Диалло, Каземиро (Угарте 85), Фернандеш, Далот (Доргу 64) – Мбемо (Мейну 77), Маунт (Кунья 65) – Шешко
Сандерленд: Роэфс – Хьюм (Геертрейда 79), Мукиэле, Альдерете, Масуаку (Тальби 58) – Джака, Садики – Траоре (Майенда 58), Ле Фе, Адингра – Исидор (Бробби 59)
Предупреждения: Каземиро 81 – Альдерете 29, Садики 35, Траоре 57, Джака 76