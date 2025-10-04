Эдди Хирн назвал боксера, который займет место Кроуфорда на вершине P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о боксере, который возглавит рейтинг сильнейших (P4P) после ухода абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда.

Функционер уверен, что американский боксер повесит перчатки на гвоздь и тогда лидером станет еще один представитель США Джарон Эннис, который в октябре дебютирует в новом дивизионе – проведет бой в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг).

«Я уверен, что Эннис уничтожит всех сильнейших соперников в своем дивизионе и поднимется в средний вес, где также станет чемпионом. Таким образом Джарон будет владеть титулами в трех весовых категориях.

Эннис – этот тот, кто возглавит рейтинг сильнейших боксеров современности после ухода на пенсию Теренса Кроуфорда. Вы не представляете, насколько он силен. Мы побьем Уисму Лиму в октябре, после чего будем драться против Вирджила Ортиса, Себастьяна Фундоры и Бахрама Муртазалиева», – заинтриговал Хирн.

Эннис провел на профессиональном ринге 34 поединка, в которых одержал 34 победы. В апреле нынешнего года американский чемпион вышел на ринг против литовца Эймантаса Станиониса и отобрал у него титул IBF.

sport.ua