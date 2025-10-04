Днепр обыграл Харьковских Соколов, Кривбасс победил Ровно в Суперлиге Favbet

Вторая победа в сезоне для чемпионов

Днепр обыграл Харьковских Соколов в Суперлиге Favbet-2025/26 — 74:67. В еще одном матче игрового дня Кривбасс победил Ровно — 67:54.

Ровненцы хорошо начали поединок, ведя с перевесом +8 очков. Но далее провалили вторую четверть, набрав в ней лишь 5 очков. Подопечные Евгения Исакова, получив перевес, больше не выпустили его из своих рук.

Днепряне вырвались вперед в матче с Соколами. Местами команда Владимира Коваля отрывалась более чем на 10 очков, но харьковчане находили силы отыгрываться. Но полностью устранить отставание Соколы не смогли.

Действующие чемпионы одержали две победы на старте нового сезона. Кривбасс и Харьковские Соколы имеют по одной победе. Ровно в своей стартовой игре потерпело поражение.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно — Кривбасс — 54:67 (21:13, 5:21, 11:14, 17:19)

Ровно: Трейлор (20 + 4 подбора), Дюпри (11 + 10 подборов), Головчик (7), Хайнс (3), Тимощук (6), Поносов (4), Коровяков (3)

Кривбасс: Хилл (18+9 подборов + 4 перехвата), Водолазский (15+7 подборов), Скира (12+9 подборов), Пикок (6+13 подборов), Бибиков (2), Бречка (7+5 передач), Коротченко (4), Триколенко (2)

Харьковские Соколы — Днепр — 67:74 (14:19, 14:14, 21:22, 18:19)

Харьковские Соколы: Н. Безима (1+8 подборов), Климов (16), Хохонык (8), М. Безима (2), Заплотинский (19+5 подборов), Мартынов (7), Никитин (6+5 подборов), Соловьев (5), Шавгаров (3)

Днепр: Виллиамсон (4+5 подборов + 5 передач), Тимофеенко (14+8 подборов), Конев (3+5 передач), Закурдаев (23+5 передач), Горобченко (13+6 подборов), Дубоненко (6), Бондарчук (5), Загреба (4), Сорочан (2)

Источник