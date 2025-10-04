Расселл: Хочется думать, что смогу удержать лидерство

В предыдущие годы Джордж Рассел в Сингапуре даже на подиум не поднимался, но похоже, что сейчас он решительно настроен это исправить: сегодня британский гонщик Mercedes завоевал поул на сложной городской трассе Марина-Бей.

Джордж Расселл: «Я на поуле – это замечательно! Хотя вчерашний день складывался очень непросто по множеству разных причин. Но хорошо, что сегодня нам удалось отыграться и показать отличный результат.

Безусловно, завтра нам предстоит провести долгую гонку, и придётся попотеть, но я знаю, что потенциал у нашей машины есть. Кими Антонелли тоже прекрасно справляется с делом в этот уик-энд, и на самом деле я многое у него перенял, когда наблюдал за тем, как вчера он работал на трассе. В общем, результатом я очень доволен.

Я хочу сказать, что в предыдущие годы Сингапур был не самой благоприятной для меня трассой, и в основном я сам был в этом виноват. Поэтому, конечно, даже завоевав поул, я не собираюсь обольщаться. Но это самая лучшая позиция, старт с которой обеспечивает преимущество, поэтому мне хочется думать, что я смогу удержать лидерство и первым войду в 1-й поворот.

Впрочем, разумеется, Макс Ферстаппен очень здорово умеет стартовать, поэтому буду внимательно следить за его действиями».

