Майорка. Котляр выиграла свой стартовый матч в отборочной сетке

Елизавета Котляр вышла в финальный раунд квалификации на турнире WTA 125 в Испании



Майорка, Испания • 6-12 октября • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елизавета Котляр (№525 WTA) в своем первом матче победила немку Тессу Йоханну Брокманн (№311 WTA) со счетом 6:3, 6:1.

Для украинской теннисистки это первое выступление на турнире WTA 125. В мае она благодаря wild card сыграла на соревнованиях WTA 250 в Рабате, где уступила Жаклин Кристиан (№74 WTA).

За место в основной сетке Котляр будет бороться с еще одной представительницей Германии Миной Ходжич (№496 WTA), которая была сильнее украинки Марины Колб – 6:1, 6:4.



