Отец Беллингема недоволен игровым временем сына в Дортмунде и давит на тренера

Отец Джоба Беллингема выражает недовольство количеством игрового времени, которое его сын получает в "Боруссии" Дортмунд.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в пяти матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем около 33 минут.

По информации Get Football News Germany со ссылкой на Bild, отец игрока оказывает давление на главного тренера Нико Ковача, требуя чаще выпускать сына на поле.

После встречи первого тура чемпионата против "Санкт-Паули" (3:3) семья Беллингема также осталась недовольна тем, что Джоб был заменён уже после первого тайма. На данный момент "Боруссия" сохраняет беспроигрышную серию из восьми матчей — шесть побед и две ничьи.

www.ua-football.com