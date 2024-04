Фильм о Шахтере номинирован на высшую телевизионную награду в США

Документальный фильм украинского режиссера Владимира Мулы Football must go on может получить высшую американскую телевизионную награду Sports Emmy Awards — аналога Оскара от Американской киноакадемии.

В минисериале на 4 серии рассказывается о пути донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2022/23 в контексте войны Украины с Россией. Конкурентами ленты Мулы, снятой в партнерстве с британцем Алексом Гейлом, будут проекты от «Netflix» («Formula 1: Drive to Survive», «Quarterback») и по одному от «Apple TV» (Monster Factory) и «HBO Max» ( «Hard Knocks»).

«Если бы мне когда-нибудь сказали, что мой труд будет номинирован на «Эмми» — бы потерял сознание в тот же миг! Очень важно быть замеченным на таком уровне. Жаль только, что такой высокой ценой. Это будет очень хороший случай еще раз напомнить миру об Украине», — сказал он. подчеркнул Мула.

Ежегодная церемония Sports Emmy в Нью-Йорке.

Раньше Мула вошел в шорт-лист на соискание самой престижной премии спортивных медиа мира.

